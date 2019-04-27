Парламентарии РФ отмечают профессиональный праздник

В России отмечается День российского парламентаризма. С профессиональным праздником сенаторов и депутатов поздравил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Поздравили коллег и главы обеих палат парламента РФ.

27 апреля 1906 году начал свою работу первый в отечественной истории демократический институт - Государственная Дума. Через 106 лет - в 2012 году - этот день был выбран в качестве даты празднования Дня российского парламентаризма. В школах в этот день организуют уроки парламентаризма, а региональные парламенты проводят дни открытых дверей.

- Этот праздник мы начали отмечать сравнительно недавно, однако традиции отечественного парламентаризма уходят корнями в далекое прошлое, - отметил Медведев в поздравлении, которое опубликовано на сайте кабмина.

Он подчеркнул, что первое заседание Государственной Думы в 1906 году стало событием, которое сыграло огромную роль в становлении демократических институтов в нашей стране.

- Заложенные тогда принципы верховенства закона, публичности, гласности и ответственности перед избирателями остаются неизменными и в современной России, - заявил глава правительства, добавив, что сегодня парламентарии формируют законодательную основу для решения важнейших задач на всех уровнях власти, а также способствуют укреплению социально- экономической системы России.

Институт парламентаризма занял важное место в системе государственной власти, пройдя непростой путь становления, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении, текст которого приводит пресс-служба палаты регионов.

Она обратила внимание, что законодатели федерального и регионального уровней последние 25 лет формировали нормативно-правовую базу, направленную на выполнение масштабных проектов в разных сферах. И сегодня Федеральное Собрание продолжает вносить весомый вклад в развитие и совершенствование российского законодательства.

Основными приоритетами в деятельности российского парламента глава верхней палаты назвала содействие реализации государственной внутренней и внешней политики, защите интересов страны в мировом сообществе, а также расширение межпарламентских связей.

Сильная, ответственная, эффективная законодательная власть - важная часть государственного управления, заявил, в свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин. В его поздравительной телеграмме, которую цитирует думская пресс-служба, также говорится, что "институты парламентаризма символизируют демократический характер нашего государства, опору на общество и интересы человека".

Вячеслав Володин также отметил, что повышение качества законотворчества, укрепление парламентского контроля необходимы для достижения поставленных перед страной целей и улучшения жизни россиян.