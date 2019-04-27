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27.04.2019 16:01
Рубрика: Экономика

Пассажиры аэропорта Хитроу не будут предъявлять паспорт при регистрации

Текст: Виктория Шульга

Пассажиры лондонского аэропорта Хитроу с лета не должны будут предъявлять паспорт или посадочный талон при регистрации благодаря новой технологии распознавания лиц, сообщает британская The Times.

Фото: Александр Щербак / ТАСС
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Хитроу - крупнейший аэропорт Британии, через который ежегодно летают более 78 миллионов пассажиров, включая большое количество туристов из России. Ввиду большого пассажиропотока прохождение регистрации для выезда из страны занимает довольно продолжительное время. Проект стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов позволит пассажирам тратить меньше времени на прохождение всех необходимых перед вылетом этапов проверки.

В Хитроу будут установлены автоматические терминалы, в которых пассажир сможет сфотографироваться и отсканировать свой паспорт, после чего система сопоставит лица на обеих фотографиях (терминала и паспорта) и проверит делали поездки. Руководство аэропорта заявило, что такой способ проверки будет гораздо надежнее, чем традиционная регистрация по паспорту на стойке. Так что посадочные талоны пассажирам, летающим через Хитроу, больше не понадобятся.

Директор аэропорта по обслуживанию клиентов Джонатан Коэн полагает, что с учетом значительного роста пассажиропотока в Хитроу, воздушная гавань обязана внедрять инновационные технологии, чтобы сделать поездку для клиентов быстрее и проще, не забывая и о безопасности людей. Передовые технологии в виде так называемых биометрических ворот для въезжающих в Британию пассажиров уже используются в крупнейшем британском аэропорту.

Однако, как отмечает The Daily Mail, британские аэропорты по-прежнему отстают в технологическом отношении от Соединенных Штатов. В Америке системы распознавания лиц уже долгое время работают на основе централизованной базы данных, которая позволяет проверить личность пассажира без фотографии и скана паспорта.

Экономика Транспорт Авиатранспорт В мире Европа Великобритания
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