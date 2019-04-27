Первый канал подтвердил проверку итогов голосования в шоу "Голос. Дети"

Первый канал подтвердил начало проверки итогов "аномального голосования" в финале шоу "Голос. Дети". Об этом обозревателю "РГ" сообщили в пресс-службе Первого канала.

Накануне с 56,5 процента голосов победила Микелала Абрамова, что вызвало возмущение и раздражение многих телезрителей. В самом деле, явного преимущества над остальными соперниками победительница не продемонстрировала. Зрители обратили внимание и на тот факт, что даже наставница Абрамовой - певица Светлана Лобода - не радовалась так искренне и бурно перед телекамерами, как обычно бывает на "Голосе". А казалась даже скорее удивленной. Ну а вскоре ее представитель заявил, что отношения Лободы и "Голоса" на этом наверное, заканчиваются.

Теперь Первый канал будет проверять, не произошла ли накрутка голосов телезрителей и не использовались ли для этого какие-то технологии...

Безусловно, такую реакцию на недоверие аудитории стоит приветствовать, равно, как и желание досконально разобраться в небывалой пока в телепроектах Первого канала ситуации.

После победы дочери певицы Алсу и банкира Яна Абрамова в социальных сетях пишут о том, что детей богатых родителей вообще не стоит привлекать к конкурсу. Думается, что это суждение, впрочем, не совсем справедливо: Микелла Абрамова честно прошла "слепые прослушивания", участвовала во всех этапах соревнования, и обвинять лично ее не в чем.

О результатах проверки мы сообщим уже позднее.