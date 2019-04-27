Пять предложений, которые усилят открытость КНР

Как сообщает информслужба мобильного приложения " Россия - Китай: главное ", 26 апреля в Пекине, выступая на церемонии открытия Второго форума на высоком уровне по международному сотрудничеству инициативы "Один пояс и один путь", председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость продвигать совместную реализацию инициативы "Один пояс и один путь" в направлении высококачественного развития. Он также изложил пять главных тезисов, которые позволят КНР достичь более высокого уровня открытости.

Это новые конкретные меры по расширению открытости, обнародованные китайским лидером на международное арене после Азиатского форума в Боао и первой Международной ярмарки импортных товаров, которые прошли в прошлом году.

Очевидно, что более открытый Китай сможет не только продвинуть высококачественное развитие инициативы "Один пояс и один путь", но и создать новые возможности для роста мировой экономики и оптимизации глобального экономического развития.

В настоящее время протекционизм, унилатерализм и деглобализация тормозят экономический рост в мире и делают его несбалансированным. А китайская инициатива "Один пояс и один путь" предлагает вариант толерантного развития и экономической интеграции на благо всех стран мира.

Главное в совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь" - это взаимосвязанность и всеобщая доступность. На центральном совещании по экономической работе, прошедшем в прошлом году, была подчеркнута необходимость расширить открытость по всем направлениям. Пять тезисов, предложенные китайским лидером на втором форуме "Один пояс и один путь", направлены на усиление институционального и структурного планирования.

Первый тезис - это расширение сферы доступа на рынок иностранного капитала. В прошлом году в Китае сократили число позиций в "негатив-списке" с 63 до 48. В сфере финансов, автомобилестроения, сельского хозяйства, электросети и других были приняты 22 новые открытые меры.

Си Цзиньпин заявил о дальнейшем значительном сокращении позиций "негатив-списка", стимулировании открытости в сфере услуг, промышленности и сельском хозяйстве, к тому же предоставлении иностранным предприятиям прав обладания контрольным пакетом акций или ведения самостоятельной хозяйственной деятельности. Все это обеспечит строгое следование Закону об иностранных инвестициях.

Второй тезис, упомянутый в выступлении главы Китая, направлен на повышение интенсивности укрепления международного взаимодействия в защите интеллектуальной собственности. За прошедшие 40 лет в этой сфере в Китае уже достигнуты заметные успехи. Си Цзиньпин особо отметил, что Китай будет всесторонне совершенствовать правовую систему защиты интеллектуальной собственности, продолжит работу по исполнению законов, усилит защиту законных прав и интересов иностранных граждан из числа обладателей интеллектуальной собственности. Следует пресекать принудительную передачу технологий, строго в соответствии с законодательством бороться с правонарушениями, касающимися посягательства на право интеллектуальной собственности. Эти меры будут способствовать совместной реализации инновационной стратегии в Китае и мире.

Третий тезис - это расширение масштабов увеличения импорта товаров и услуг. Первая китайская ярмарка импортных товаров, прошедшая в ноябре прошлого года, показала всему миру огромный потенциал китайского рынка. Председатель КНР дал обещание, что Китай продолжит снижение уровня таможенных пошлин, устранит различные нетарифные барьеры, будет импортировать более качественную и конкурентоспособную сельскохозяйственную продукцию, промышленные товары и услуги. Безусловно, эти меры позволят удовлетворить потребности китайцев, которые постоянно растут, а также уравновесить торговлю Китая с другими странами.

В-четвертых, Си Цзиньпин в своей речи подчеркнул, что, повышая уровень открытости, Китай готов активизировать координацию в международной макроэкономической политике, не заниматься девальвацией курса юаня и поддерживать реформирование ВТО. Это также позволит осуществить переход из инфраструктурного и торгового взаимодействия в сопряжение госполитик и правил, чтобы создать более открытую международную торговую систему на высоком уровне.

Выступая на втором Форуме в рамках инициативы "Один пояс и один путь", Си Цзиньпин подчеркнул более весомый приоритет курса внешней открытости. По его словам, Китай придает важное значение реализации многосторонних и двусторонних торговых соглашений, созданию обязательной системы по исполнению международных договоренностей и оптимизации правовых систем в соответствии с политикой открытости.

Инициатива "Один пояс и один путь" - крупнейший в мире общественный продукт. Она находится на ключевом этапе своей реализации. В то же время Китай поддерживает открытость на высоком уровне, что придает сильный стимул реализации высококачественного развития китайской инициативы, а также создает больше возможностей для интеграции мировой экономики.