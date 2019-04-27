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27.04.2019 15:44
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Пять предложений, которые усилят открытость КНР

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия - Китай: главное", 26 апреля в Пекине, выступая на церемонии открытия Второго форума на высоком уровне по международному сотрудничеству инициативы "Один пояс и один путь", председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость продвигать совместную реализацию инициативы "Один пояс и один путь" в направлении высококачественного развития. Он также изложил пять главных тезисов, которые позволят КНР достичь более высокого уровня открытости.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Это новые конкретные меры по расширению открытости, обнародованные китайским лидером на международное арене после Азиатского форума в Боао и первой Международной ярмарки импортных товаров, которые прошли в прошлом году.

Очевидно, что более открытый Китай сможет не только продвинуть высококачественное развитие инициативы "Один пояс и один путь", но и создать новые возможности для роста мировой экономики и оптимизации глобального экономического развития.

В настоящее время протекционизм, унилатерализм и деглобализация тормозят экономический рост в мире и делают его несбалансированным. А китайская инициатива "Один пояс и один путь" предлагает вариант толерантного развития и экономической интеграции на благо всех стран мира.

Главное в совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь" - это взаимосвязанность и всеобщая доступность. На центральном совещании по экономической работе, прошедшем в прошлом году, была подчеркнута необходимость расширить открытость по всем направлениям. Пять тезисов, предложенные китайским лидером на втором форуме "Один пояс и один путь", направлены на усиление институционального и структурного планирования.

Первый тезис - это расширение сферы доступа на рынок иностранного капитала. В прошлом году в Китае сократили число позиций в "негатив-списке" с 63 до 48. В сфере финансов, автомобилестроения, сельского хозяйства, электросети и других были приняты 22 новые открытые меры.

Си Цзиньпин заявил о дальнейшем значительном сокращении позиций "негатив-списка", стимулировании открытости в сфере услуг, промышленности и сельском хозяйстве, к тому же предоставлении иностранным предприятиям прав обладания контрольным пакетом акций или ведения самостоятельной хозяйственной деятельности. Все это обеспечит строгое следование Закону об иностранных инвестициях.

Второй тезис, упомянутый в выступлении главы Китая, направлен на повышение интенсивности укрепления международного взаимодействия в защите интеллектуальной собственности. За прошедшие 40 лет в этой сфере в Китае уже достигнуты заметные успехи. Си Цзиньпин особо отметил, что Китай будет всесторонне совершенствовать правовую систему защиты интеллектуальной собственности, продолжит работу по исполнению законов, усилит защиту законных прав и интересов иностранных граждан из числа обладателей интеллектуальной собственности. Следует пресекать принудительную передачу технологий, строго в соответствии с законодательством бороться с правонарушениями, касающимися посягательства на право интеллектуальной собственности. Эти меры будут способствовать совместной реализации инновационной стратегии в Китае и мире.

Третий тезис - это расширение масштабов увеличения импорта товаров и услуг. Первая китайская ярмарка импортных товаров, прошедшая в ноябре прошлого года, показала всему миру огромный потенциал китайского рынка. Председатель КНР дал обещание, что Китай продолжит снижение уровня таможенных пошлин, устранит различные нетарифные барьеры, будет импортировать более качественную и конкурентоспособную сельскохозяйственную продукцию, промышленные товары и услуги. Безусловно, эти меры позволят удовлетворить потребности китайцев, которые постоянно растут, а также уравновесить торговлю Китая с другими странами.

В-четвертых, Си Цзиньпин в своей речи подчеркнул, что, повышая уровень открытости, Китай готов активизировать координацию в международной макроэкономической политике, не заниматься девальвацией курса юаня и поддерживать реформирование ВТО. Это также позволит осуществить переход из инфраструктурного и торгового взаимодействия в сопряжение госполитик и правил, чтобы создать более открытую международную торговую систему на высоком уровне.
Выступая на втором Форуме в рамках инициативы "Один пояс и один путь", Си Цзиньпин подчеркнул более весомый приоритет курса внешней открытости. По его словам, Китай придает важное значение реализации многосторонних и двусторонних торговых соглашений, созданию обязательной системы по исполнению международных договоренностей и оптимизации правовых систем в соответствии с политикой открытости.

Инициатива "Один пояс и один путь" - крупнейший в мире общественный продукт. Она находится на ключевом этапе своей реализации. В то же время Китай поддерживает открытость на высоком уровне, что придает сильный стимул реализации высококачественного развития китайской инициативы, а также создает больше возможностей для интеграции мировой экономики.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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