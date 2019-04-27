Предприятия с высокой долговой нагрузкой получат доступ к льготным кредитам

Предприятия с высокой долговой нагрузкой могут получить доступ к льготному банковскому кредитованию под создание производств конкурентоспособной продукции. Проработать такой механизм премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития по итогам работы форума "Национальные проекты - этап "реализация".

Также до 31 мая Минобрнауки, Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин должны представить предложения по стимулированию российских компаний, взявших обязательства по повышению конкурентоспособности продукции, для привлечения к разработке и внедрению в производство современных технологий от ведущих отечественных инжиниринговых и научно-образовательных центров.

До 28 июня министерство экономического развития после обсуждения с другими заинтересованными ведомствами внесет в правительство предложения по установлению долгосрочных тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий.