Премьер поручил провести проверку загрязнения нефти в "Дружбе"

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал Минэнерго, Минпромторгу, Федеральной антимонопольной службе и Ростехнадзору неделю, чтобы провести проверку загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба", по которому она экспортируется в Белоруссию и страны Европы.

Согласно поручению главы кабинета министров, сообщили в пресс-службе правительства, материалы проверки должны быть переданы в прокуратуру, виновные - понести наказание, а профильные ведомства должны в течение недели подготовить предложения с целью не допустить поставок некачественной нефти впредь.