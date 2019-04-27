Президент России назвал слова о реверсе газа на Украине чушью

Украина получает газ в два раза дороже, чем могла бы. Киеву надо прекратить заниматься политическими фокусами. С такими заявлениями Владимир Путин выступил на пресс-конференции в Пекине. По словам российского лидера, если транзита газа из России не будет, то Украина останется без газоснабжения.

"А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс - он же виртуальный. Наш газ, который идет в Западную Европу, газовая труба с советских времен как устроена? Там от транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину. Это - абсолютно известная для профессионалов вещь", - пояснил президент.

"Это чушь, это бред, это обман, никакого реверса реального нет", - еще раз подчеркнул Путин.

По словам президента, это серьезный вопрос, но "они валяют дурака, занимаются какими-то политическими дрязгами - вместо того, чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живет текущими заботами и вынужден платить непомерную цену за все эти политические фокусы".