Президент России назвал слова о реверсе газа на Украине чушью

Новости

Путин рассказал о своем сне 13:26
Путин: Зеленский еще не возведен в ранг святых 13:18
Путин назвал последствия прекращения Киевом транзита российского газа 13:13
Путин согласился с мнением о победе Асада 13:09
Частные компании могут допустить к добыче в Арктике 13:07
СК раскрыл подробности убийства семьи в Уфе 12:44
Кострома торжественно встретила первый теплоход 12:44
СМИ сообщили об аресте в Москве украинского бизнесмена Павла Климца 12:43
Путин назвал главную тему возможных переговоров с Зеленским 12:35
Предприятия с высокой долговой нагрузкой получат доступ к льготным кредитам 12:13
Тела пропавших в Башкирии женщин и троих детей нашли в колодце 12:08
Путин: Никто не хочет торговых войн 11:58
Лаврентьев: Путину интересна тема о выводе иностранных войск из Сирии 11:57
При крушении Як-18 погиб глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока 11:54
Безопасность пасхальных служб обеспечат почти 5 тысяч росгвардейцев 11:40
Песков пошутил про сон президента 11:34
Медведев поручил сократить сроки ожидания приема в медучреждениях 11:31
По факту крушения Як-18 под Хабаровском возбуждено уголовное дело 11:26
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Новороссийске 11:25
В ДТП под Омском погибли четыре человека 11:24
Новая Toyota Corolla: зачем покупать "маленькую Camry" за 1,7 млн рублей 11:23
В Челябинске на парковке обнаружили автобус с бурой медведицей 11:17
В регионах появятся новые места накопления ТКО 11:16
Путин пока не получил приглашения в Нормандию 11:15
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в мире 11:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Что можно и что нельзя делать на Пасху
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
27.04.2019 13:16
Рубрика: Экономика

Президент России назвал слова о реверсе газа на Украине чушью

Текст: Айсель Герейханова
Украина получает газ в два раза дороже, чем могла бы. Киеву надо прекратить заниматься политическими фокусами. С такими заявлениями Владимир Путин выступил на пресс-конференции в Пекине. По словам российского лидера, если транзита газа из России не будет, то Украина останется без газоснабжения.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

"А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс - он же виртуальный. Наш газ, который идет в Западную Европу, газовая труба с советских времен как устроена? Там от транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину. Это - абсолютно известная для профессионалов вещь", - пояснил президент.

Путин назвал последствия прекращения Киевом транзита российского газа

"Это чушь, это бред, это обман, никакого реверса реального нет", - еще раз подчеркнул Путин.

По словам президента, это серьезный вопрос, но "они валяют дурака, занимаются какими-то политическими дрязгами - вместо того, чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живет текущими заботами и вынужден платить непомерную цену за все эти политические фокусы".

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика ВЭД Президент Переговоры с Украиной по газу
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: "Прямая линия" с Путиным будет летом
Путин согласился с мнением о победе Асада
Медведев поручил сократить сроки ожидания приема в медучреждениях
По факту крушения Як-18 под Хабаровском возбуждено уголовное дело
Немецкие эксперты проанализировали возможности подлодки "Белгород"