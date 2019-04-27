Промоутер Гран-при Азербайджана рассказал о ряде инцидентах

Промоутер четвертого этапа чемпионата мира "Формулы-1" Гран-при Азербайджана Ариф Рагимов во время встречи с журналистами рассказал об инцидентах, произошедших в пятницу.

Напомним, во время первой тренировочной сессии из-за плохо закрепленного люка в аварию попал болид Джорджа Рассела из "Уильямса". Кроме того, во время заездов "Формулы-2" под колеса одной из машин едва не попали два маршала.

Ариф Рагимов: У нас на трассе больше трехста люков. Проблема городской трассы в том, что как бы ты не старался контролировать каждый участок, все равно может вылезти проблема, которая не видна на первый взгляд. Это и произошло с нами. За несколько дней до заездов мы закрепляли и проверяли все люки. Но там дефект оказался не виден визуально: с внутренней стороны заржавели ключи, которые держат люк. И случился инцидент с болидом "Уильямс". Но такое бывает. За последние два года подобные форсмажоры происходили в Монако, где гонка проводится около ста лет, в Китае, в Малайзии. Хотя в двух последних случаях речь идет о постоянных трассах, которые не надо разбирать и собирать. Мы, со своей стороны, извиняемся перед командой "Уильямс".

Кроме того, с утра мы прошли по трассе и проверили все люки и все, что выходит на поверхность. Закрепили все, что можно. На сто процентов гарантировать, что ничего не произойдет, мы не можем, но даем 99,9 процента, что подобных инцидентов больше не будет.

У "Уильямса" к вам претензий больше нет?

Ариф Рагимов: Вероятно, они выставят определенный счет. Но мы уже посовещались с нашими юристами, и они подтвердили, что этот случай покрывается нашей страховкой.

При эвакуации болида кран задел один из мостов. Можете прокомментировать и эту ситуацию?

Ариф Рагимов: Вообще, у нас вчера произошло три нестандартных инцидента. Авария из-за люка, стрела крана, которая задела мост, и происшествие во время заездов "Формулы-2", когда были сбиты два маршала. Инцидент крана связан с изменениями в инструкциях по эвакуации болидов. А именно, использовать манипулятор, у которого есть свой кран. Раньше у нас такого не было, поэтому мы не тестировали его проходимость под мостом. Но там ничего страшного не произошло. Кран буквально чиркнул по мосту. Просто неприятно, что все это произошло с той же машиной, которая до этого попала на люк. А так с трассой, с мостом ничего критического не случилось. Что касается сбитых маршалов, к счастью, они оба в порядке. Мы доставили их в наш госпиталь на первом повороте: слава Богу, они отделались легкими ушибами и царапинами.

Причина инцидента в следующем. При стандартной процедуре, когда глохнет машина, предполагается, что пилот ждет маршалов, которые толкают болид в указанное место. В данном случае по какой-то причине водитель болида зачем-то его завел и нажал на газ, из-за чего все и произошло. Насколько я знаю, этот гонщик отстранен до конца уик-энда, потому что он допустил очень серьезное нарушение.