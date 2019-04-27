Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в мире

На переговорах в Китае президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и Ливии.

"В двустороннем плане сверили часы по тем проектам торгово-экономического развития, которые на повестке дня, поговорили по текущим проблемам, а также обменялись мнениями по международной линии", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это была и Сирия, и Венесуэла, и Ливия, в целом отношение к попыткам третьих стран в нарушение всего и вся незаконно обеспечивать себе более конкурентные условия в международных делах, что неприемлемо для лидеров наших двух стран", - уточнил представитель Кремля.

"Состоялись очень субстантивные переговоры, они всегда очень содержательно разговаривают с Си Цзиньпином. Вчера было общение и во время переговоров, и во время протокольного мероприятия, которое в старой гостинице "Дружба" устроил Си Цзиньпин для гостей из России", - также рассказал Песков.

Говоря об инициативе "Один пояс - один путь", пресс-секретарь российского лидера отметил, что это важный проект, рассчитанный на многие десятилетия, и он предусматривает финансирование, измеряемое в триллионах.

"Конечно же, это проект выгодный в первую очередь для Китая, но и для стран, которые в нем участвуют. Для нас он тоже выгодный", - заключил Песков.