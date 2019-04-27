Новости

Путин рассказал о своем сне 13:26
Путин: Зеленский еще не возведен в ранг святых 13:18
Путин назвал последствия прекращения Киевом транзита российского газа 13:13
Путин согласился с мнением о победе Асада 13:09
Частные компании могут допустить к добыче в Арктике 13:07
СК раскрыл подробности убийства семьи в Уфе 12:44
Кострома торжественно встретила первый теплоход 12:44
СМИ сообщили об аресте в Москве украинского бизнесмена Павла Климца 12:43
Путин назвал главную тему возможных переговоров с Зеленским 12:35
Предприятия с высокой долговой нагрузкой получат доступ к льготным кредитам 12:13
Тела пропавших в Башкирии женщин и троих детей нашли в колодце 12:08
Путин: Никто не хочет торговых войн 11:58
Лаврентьев: Путину интересна тема о выводе иностранных войск из Сирии 11:57
При крушении Як-18 погиб глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока 11:54
Безопасность пасхальных служб обеспечат почти 5 тысяч росгвардейцев 11:40
Песков пошутил про сон президента 11:34
Медведев поручил сократить сроки ожидания приема в медучреждениях 11:31
По факту крушения Як-18 под Хабаровском возбуждено уголовное дело 11:26
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Новороссийске 11:25
В ДТП под Омском погибли четыре человека 11:24
Новая Toyota Corolla: зачем покупать "маленькую Camry" за 1,7 млн рублей 11:23
В Челябинске на парковке обнаружили автобус с бурой медведицей 11:17
В регионах появятся новые места накопления ТКО 11:16
Путин пока не получил приглашения в Нормандию 11:15
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в мире 11:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Что можно и что нельзя делать на Пасху
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
27.04.2019 13:13
Рубрика: Власть

Путин назвал последствия прекращения Киевом транзита российского газа

Текст: Татьяна Замахина

На пресс-конференции по итогам визита в Пекин президент России Владимир Путин рассказал о вопросах экономического характера, которые актуальны для России и Украины. Один из главных - будет ли подписан договор на транзит газа.

Президент рассказал, какие последствия для Киева будут, если этого не произойдет.

Отвечая на вопрос о перспективах переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, российский лидер вероятность такой встречи не исключил. Среди стоящих на повестке - вопрос о транзите. Напомним, что соответствующий договор "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" истекает в нынешнем году.

Путин согласился с мнением о победе Асада

Газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через нее, подчеркнул Владимир Путин, говоря о последствиях "неподписания". Украина в случае потери транзита газа из РФ не сможет организовать и его виртуальный реверс, отметил он. И это при том, что прямые поставки и вовсе обошлись бы Киеву вдвое дешевле. Ведь Украина раза в два получает дороже газ, чем могла бы получать, напомнил Путин.

- А если транзита не будет? - продолжил президент РФ. - Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс - он же виртуальный.

Путин пояснил, что газ Киевом берется по трубе "в обычном режиме", однако затем "по бумагам пишется, что это реверс".

- Это такой серьезный вопрос, они валяют дурака, занимаются какими-то политическими дрязгами, - обрисовал российский лидер линию поведения киевских властей. - Вместо того, чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живет текущими заботами и вынужден платить непомерную цену за все эти политические фокусы.

В результате действий официального Киева за прошедшие годы на 1400% выросли тарифы на тепло в стране, на электроэнергию - около 1000%.

- Реальный уровень жизни падает катастрофически. Как это можно не учитывать? Можно плюнуть на это? - сказал президент РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Президент Отношения России и Украины Переговоры с Украиной по газу
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: "Прямая линия" с Путиным будет летом
Путин согласился с мнением о победе Асада
Медведев поручил сократить сроки ожидания приема в медучреждениях
По факту крушения Як-18 под Хабаровском возбуждено уголовное дело
Немецкие эксперты проанализировали возможности подлодки "Белгород"