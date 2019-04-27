Путин: Никто не хочет торговых войн

Владимир Путин заявил, что никто не заинтересован в торговых войнах, кроме самих инициаторов.

"Никто не хочет никаких ограничений, никто не хочет никаких торговых войн, кроме, наверное, тех, кто инициирует эти процессы. Во всяком случае, подавляющее большинство, почти 100% убеждены в том, что все эти ограничения и войны идут во вред мировой экономике и ее развитию”, - заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Пекине.

Он добавил, что инициатива "Один пояс - один путь" имеет благоприятное будущее, потому что те "либеральные ценности, которые сейчас защищает Китай, нужны всей мировой экономике”.