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27.04.2019 14:37
Рубрика: Власть

Путин о санкциях США против Ирана: Реакцию рынка не представляю

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин заявил, что не представляет, как мировой энергетический рынок отреагирует на решение США по санкциям в отношении Ирана.

"Американские решения, связанные с различными санкционными мерами в отношении Ирана, должны вступить в силу, если память не изменяет, в начале мая. Вот я не представляю, как мировой энергетический рынок отреагирует на эти события" , - сказал он.

В Иране в драке футбольных болельщиков пострадали около 300 человек

Путин также сообщил, что вопросы энергетики с китайской стороной, то есть готова ли Россия заместить иранскую нефть, не обсуждались. При этом он добавил, что Россия - крупнейший производитель нефти и сможет удовлетворить как потребности Китая, так и других партнеров в мире.

Но он подчеркнул, что Россия соблюдает договоренности с ОПЕК по сдерживанию добычи нефти.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Иран В мире США Экономика Отрасли Нефть и газ Президент Международные организации ОПЕК Санкции против Ирана Цена на нефть
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