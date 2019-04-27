Путин о санкциях США против Ирана: Реакцию рынка не представляю

Владимир Путин заявил, что не представляет, как мировой энергетический рынок отреагирует на решение США по санкциям в отношении Ирана.

"Американские решения, связанные с различными санкционными мерами в отношении Ирана, должны вступить в силу, если память не изменяет, в начале мая. Вот я не представляю, как мировой энергетический рынок отреагирует на эти события" , - сказал он.

Путин также сообщил, что вопросы энергетики с китайской стороной, то есть готова ли Россия заместить иранскую нефть, не обсуждались. При этом он добавил, что Россия - крупнейший производитель нефти и сможет удовлетворить как потребности Китая, так и других партнеров в мире.

Но он подчеркнул, что Россия соблюдает договоренности с ОПЕК по сдерживанию добычи нефти.