Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нефтепроводом "Дружба"

Владимир Путин заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко ситуацию с трубопроводом "Дружба". Речь идет о качестве нефти, поступающей из России в Беларусь по магистральному трубопроводу "Дружба" на юге республики. О проблеме стало известно на прошлой неделе. Сама "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для решения ситуации.

"Да, мы очень коротко обменялись мнениями по этом делу", - сообщил он журналистам в ходе пресс-конференции в Пекине, которая прошла на полях международного форума в Китае "Один пояс - один путь”. В мероприятии также принимал участие Александр Лукашенко.

Российский президент также подчеркнул, что знаком с ситуацией в общих чертах, конкретные детали ему неизвестны, так как для полного понимания произошедшего необходимо проведение расследования.

"Прежде всего нужно провести расследование на уровне самой "Транснефти" и выявить место, откуда попало, по каким причинам, что попало”, - заявил российский лидер. По его словам, такое расследование уже проводится. Но он не исключил, будет проведено и более тщательное расследование "с помощью правоохранительных органов и специальных служб".