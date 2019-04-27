Путин призвал установить правила электронной торговли для всей Евразии

Владимир Путин предложил создать открытое цифровое пространство и единую систему телекоммуникаций и связи на территории Евразии.

"Наша страна входит в десятку мировых лидеров по доступности широкополосного интернета. В ближайшие годы планируем начать эксплуатацию сетей пятого поколения”, - заявил российский лидер, выступая на круглом столе второго Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине.

Он рассказал, что вместе с государствами - членами Евразийского экономического союза "Россия внедряет универсальные стандарты обмена и защиты информации, выстраивает цифровое пространство".

"Считаю, что в перспективе мы должны выйти на создание такого пространства на всем Евразийском континенте, установить согласованные правила для осуществления электронной торговли" - призвал российский лидер.

Путин подчеркнул, что цифровые сети и телекоммуникации - один из важнейших элементов общей инфраструктурной системы Евразии. Поэтому Россия выступает за объединение усилий всех государств "в целях построения открытого цифрового пространства, единой системы телекоммуникаций и связи".