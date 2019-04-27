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27.04.2019 08:45
Рубрика: Власть

Путин рассказал о наращивании поставок российского газа за рубеж

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать поставки газа за рубеж. Он также сообщил о возможности расширения проекта "Сахалин 2”.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

"Наша страна создает мощности по производству и экспорту сжиженного природного газа. В прошлом году поставки российского СПГ за рубеж увеличились более чем на 70 процентов - до почти 27 миллиардов кубических метров. В ближайшие двадцать лет рассчитываем довести данный показатель до 100 миллиардов кубических метров”, - сказал российский лидер, выступая на заседании круглого стола второго международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Путин дал старт новому СПГ-заводу

Российский лидер также добавил, что будут построены новые заводы на севере РФ - "Ямал СПГ", "Арктик СПГ". Кроме того, российский президент сообщил, что "рассматривается возможность расширения "Сахалина-2". Он пояснил, что "это крупный проект по сжижению газа на Дальнем Востоке Российской Федерации”.

Путин подчеркнул, что для обеспечения "взаимосвязанности на Евразийском континенте формирование общей энергетической инфраструктуры чрезвычайно важно".

"Полным ходом идет прокладка трубопроводной системы "Сила Сибири" для надежных и бесперебойных поставок природного газа в Китай и во весь Азиатско-Тихоокеанский регион”, - заявил он.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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Глава государства также добавил, что на завершающей стадии находится и строительство газопроводов в европейской части России. Речь идет о "Северном потоке" по дну Балтийского моря и "Турецкого потока" по дну Черного моря.

"Все упомянутые крупные нефтегазовые проекты, на наш взгляд, вносят существенный вклад в укрепление энергетической безопасности на всем Евразийском континенте, в создание большого евразийского энергетического пространства”, - подчеркнул Владимир Путин.

Власть Экономика Отрасли Нефть и газ Президент Нефтегазовый проект "Сахалин" Газопровод "Северный поток-2" Газопровод "Турецкий поток"
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