Путин рассказал о своем сне

Последние дни глава государства спал максимум по шесть часов, но тем не менее выспался. Об этом Владимир Путин рассказал журналистам по итогам визита в Китай.

"Засыпал и спал по 5,5-6 часов", - сообщил президент в ответ на соответствующий вопрос. "Нормально, высыпаюсь", - заверил он.

Напомним, что на этой неделе президент побывал в Санкт-Петербурге, Чите, Владивостоке и Китае.

Отвечая на тот же вопрос, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пошутил: "Это же Путин, он не спит, он работает".