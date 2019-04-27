Новости

Путин рассказал о своем сне 13:26
Путин: Зеленский еще не возведен в ранг святых 13:18
Путин назвал последствия прекращения Киевом транзита российского газа 13:13
Путин согласился с мнением о победе Асада 13:09
Частные компании могут допустить к добыче в Арктике 13:07
СК раскрыл подробности убийства семьи в Уфе 12:44
Кострома торжественно встретила первый теплоход 12:44
СМИ сообщили об аресте в Москве украинского бизнесмена Павла Климца 12:43
Путин назвал главную тему возможных переговоров с Зеленским 12:35
Предприятия с высокой долговой нагрузкой получат доступ к льготным кредитам 12:13
Тела пропавших в Башкирии женщин и троих детей нашли в колодце 12:08
Путин: Никто не хочет торговых войн 11:58
Лаврентьев: Путину интересна тема о выводе иностранных войск из Сирии 11:57
При крушении Як-18 погиб глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока 11:54
Безопасность пасхальных служб обеспечат почти 5 тысяч росгвардейцев 11:40
Песков пошутил про сон президента 11:34
Медведев поручил сократить сроки ожидания приема в медучреждениях 11:31
По факту крушения Як-18 под Хабаровском возбуждено уголовное дело 11:26
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Новороссийске 11:25
В ДТП под Омском погибли четыре человека 11:24
Новая Toyota Corolla: зачем покупать "маленькую Camry" за 1,7 млн рублей 11:23
В Челябинске на парковке обнаружили автобус с бурой медведицей 11:17
В регионах появятся новые места накопления ТКО 11:16
Путин пока не получил приглашения в Нормандию 11:15
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в мире 11:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Что можно и что нельзя делать на Пасху
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
27.04.2019 13:09
Рубрика: Власть

Путин согласился с мнением о победе Асада

Текст: Татьяна Замахина

Президент РФ Владимир Путин согласился с мнением сирийской оппозиции о том, что законное сирийское правительство президента Башара Асада победило в вооруженном противостоянии внутри страны. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции в Пекине.

Лаврентьев: Путину интересна тема о выводе иностранных войск из Сирии

Глава государства процитировал слова журналиста, который сказал, что сирийская оппозиция полагает, что правительство президента Асада, как победители, диктуют условия по конституционной комиссии.

- Зафиксирую, что оппозиция считает президента Асада и его правительство победителями. И это правда, так оно и есть, - заявил Путин.

Комментируя сам вопрос формирования Конституционного комитета Сирии, президент РФ заявил, что этот процесс "торпедирует" как раз оппозиция.

Он напомнил, что и сирийские власти, и российские, и иранские переговорщики сделали все для того, чтобы найти компромиссы по максимуму.

- И если сейчас кто и торпедирует создание Конституционного комитета, то это как раз оппозиция, что вызывает у нас сожаление, - поделился Владимир Путин. - Но мы будем работать и со всеми оппозиционными группами терпеливо, настойчиво, будем добиваться создания этого комитета.

Только это, подчеркнул президент РФ, можно считать основой, базисом, фундаментом для начала широкомасштабного политического процесса.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Сирия Президент Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: "Прямая линия" с Путиным будет летом
Путин согласился с мнением о победе Асада
Медведев поручил сократить сроки ожидания приема в медучреждениях
По факту крушения Як-18 под Хабаровском возбуждено уголовное дело
Немецкие эксперты проанализировали возможности подлодки "Белгород"