Путин согласился с мнением о победе Асада

Президент РФ Владимир Путин согласился с мнением сирийской оппозиции о том, что законное сирийское правительство президента Башара Асада победило в вооруженном противостоянии внутри страны. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции в Пекине.

Глава государства процитировал слова журналиста, который сказал, что сирийская оппозиция полагает, что правительство президента Асада, как победители, диктуют условия по конституционной комиссии.

- Зафиксирую, что оппозиция считает президента Асада и его правительство победителями. И это правда, так оно и есть, - заявил Путин.

Комментируя сам вопрос формирования Конституционного комитета Сирии, президент РФ заявил, что этот процесс "торпедирует" как раз оппозиция.

Он напомнил, что и сирийские власти, и российские, и иранские переговорщики сделали все для того, чтобы найти компромиссы по максимуму.

- И если сейчас кто и торпедирует создание Конституционного комитета, то это как раз оппозиция, что вызывает у нас сожаление, - поделился Владимир Путин. - Но мы будем работать и со всеми оппозиционными группами терпеливо, настойчиво, будем добиваться создания этого комитета.

Только это, подчеркнул президент РФ, можно считать основой, базисом, фундаментом для начала широкомасштабного политического процесса.