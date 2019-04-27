Кострома торжественно встретила первый теплоход

В Костроме 27 апреля прошла торжественная встреча первого в новом туристическом сезоне круизного теплохода.

На речном причале у беседки Островского пассажиров круизного судна "Дмитрий Фурманов" встречали представители крупнейших туристических компаний, власти города и области, а также команда профессиональных экскурсоводов.

Изюминкой церемонии стало выступление ансамбля "Волга-Волга". Артисты исполнили для зрителей песню о Костроме, рассказали об истории и главных достопримечательностях города. Затем дамы и кавалеры, облаченные в костюмы 19 века, пригласили гостей на тур заводной кадрили. Зрители с удовольствием аплодировали танцорам и фотографировались с артистами.

- Наш танец поставлен на музыку к спектаклю "Женитьба Бальзаминова". Мы очень рады, что нас так тепло принимали, - рассказали артисты.

- Это мой второй речной круиз. В прошлом году нас так на причалах не встречали. Очень приятно, что в этом году в Костроме возродили такую замечательную традицию, мы в восторге, - поделилась своими впечатлениями туристка из Санкт-Петербурга Ирина.

После торжественной встречи туристы отправились на экскурсии в костромской музей сыра, в Терем Снегурочки, в музей льна и бересты и в Ипатьевский монастырь.