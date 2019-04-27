В Ивановской области при столкновении судов погиб человек

На Волге в Ивановской области при столкновении судов один человек погиб, судьба еще двоих неизвестна.

По информации Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, авария произошла ночью на 27 апреля в акватории Волги в районе деревни Ясюниха Юрьевецкого района Ивановской области: столкнулись маломерное судно и неустановленное, которое с места происшествия скрылось В результате один человек погиб, еще двое пропали без вести.

На место ЧП выехала следственная группа в составе следователей и криминалистов.

Ярославский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.