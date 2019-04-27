Видео: В Подмосковье загорелась электричка Царицыно - Серпухов

На одной из станций в Подмосковье загорелся пригородный поезд. Информация об этом поступила в МЧС в 23:20 по местному времени.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение второго с конца вагона. Площадь пожара составила 75 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе ведомства. В 23:50 возгорание ликвидировали. К тушению привлекался пожарный поезд.

Погибших и пострадавших нет. Все пассажиры вышли на железнодорожной станции Чехов. Для их перевозки был задействован резервный состав, рассказали в пресс-служба Московской железной дороги. И добавили, что произошедшее никак не повлияло на движение других поездов.