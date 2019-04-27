По факту крушения Як-18 под Хабаровском возбуждено уголовное дело

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту крушения в Хабаровском крае самолета Як-18, при котором погибли два человека.

Как сообщается на официальном сайте управления, дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц).

"Следствием установлено, что сегодня около 16 часов в районе села Калинка Хабаровского края произошло крушение самолета ЯК-18. По предварительным данным, на борту самолета находилось двое человек, которые в результате случившегося не выжили", - говорится в сообщении.

В настоящее время следственная группа проводит осмотр места происшествия. Следователи рассматривают несколько версий трагедии. В их числе - ошибка пилота, технические неисправности воздушного судна и неблагоприятные погодные условия.

Напомним, самолет упал в пригороде Хабаровска у аэродрома "Калинка". При крушении воздушное судно не задело строения и не загорелось.