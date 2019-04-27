В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18. Погибли пилот и пассажир.

Трагедия произошла в субботу днем в Хабаровском районе.

"Упал самолет Як-18 в Хабаровском районе Хабаровского края, аэродром "Калинка". Есть погибшие, двое", цитирует ТАСС неназванного представителя краевого правительства.

В правительстве отметили, что за штурвалом находился руководитель легкомоторной компании. При падении самолет не задел строения и не загорелся.

На месте крушения работают экстренные службы и полиция.