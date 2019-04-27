В Амурской области на 30 процентов снизили транспортный налог

Законодательное собрание Амурской области в окончательной редакции приняло поправки в местный закон о транспортном налоге. Для владельцев автомобилей мощностью не более 150 лошадиных сил он снижен на 30 процентов, отмечается на сайте регионального парламента.

В правительстве Приамурья считают, что это решение коснется примерно двухсот тысяч человек, поскольку подобная категория автомобилей является самой востребованной.

На этой же сессии депутаты полностью отменили транспортный налог для собственников электромобилей.

Кроме того, при рассмотрении блока поправок, касающихся транспорта, Заксобрание установило административную ответственность за парковку транспортных средств на газонах, детских и спортивных площадках. Наказание предусмотрено также за катание на гужевых повозках, лошадях (пони) и просто за нахождение гужевого транспорта на территории населенного пункта вне установленных для этого мест.