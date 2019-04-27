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27.04.2019 10:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК Башкирии завел дело об убийстве после пропажи пяти человек

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Исчезновение двух женщин и трех маленьких детей стало поводом для возбуждения двух уголовных дел по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего". Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

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С заявлением о пропаже 22-летней женщины с девятимесячным ребенком обратилась ее подруга. Когда полицейские пришли в дом, где жила пропавшая, ее отчим не открыл дверь и совершил суицид. После этого следователи выяснили, что исчезли также 39-летняя мать пропавшей и двое братьев двух и шести лет.

Следователи пока не сообщают результаты расследования. Известно лишь, что оно находится под личным контролем исполняющего обязанности руководителя следственного управления по Башкирии.

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