СК Башкирии завел дело об убийстве после пропажи пяти человек

Исчезновение двух женщин и трех маленьких детей стало поводом для возбуждения двух уголовных дел по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего". Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

С заявлением о пропаже 22-летней женщины с девятимесячным ребенком обратилась ее подруга. Когда полицейские пришли в дом, где жила пропавшая, ее отчим не открыл дверь и совершил суицид. После этого следователи выяснили, что исчезли также 39-летняя мать пропавшей и двое братьев двух и шести лет.

Следователи пока не сообщают результаты расследования. Известно лишь, что оно находится под личным контролем исполняющего обязанности руководителя следственного управления по Башкирии.