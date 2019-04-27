Новосибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Новости

Путин рассказал о своем сне 13:26
Путин: Зеленский еще не возведен в ранг святых 13:18
Путин назвал последствия прекращения Киевом транзита российского газа 13:13
Путин согласился с мнением о победе Асада 13:09
Частные компании могут допустить к добыче в Арктике 13:07
СК раскрыл подробности убийства семьи в Уфе 12:44
Кострома торжественно встретила первый теплоход 12:44
СМИ сообщили об аресте в Москве украинского бизнесмена Павла Климца 12:43
Путин назвал главную тему возможных переговоров с Зеленским 12:35
Предприятия с высокой долговой нагрузкой получат доступ к льготным кредитам 12:13
Тела пропавших в Башкирии женщин и троих детей нашли в колодце 12:08
Путин: Никто не хочет торговых войн 11:58
Лаврентьев: Путину интересна тема о выводе иностранных войск из Сирии 11:57
При крушении Як-18 погиб глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока 11:54
Безопасность пасхальных служб обеспечат почти 5 тысяч росгвардейцев 11:40
Песков пошутил про сон президента 11:34
Медведев поручил сократить сроки ожидания приема в медучреждениях 11:31
По факту крушения Як-18 под Хабаровском возбуждено уголовное дело 11:26
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Новороссийске 11:25
В ДТП под Омском погибли четыре человека 11:24
Новая Toyota Corolla: зачем покупать "маленькую Camry" за 1,7 млн рублей 11:23
В Челябинске на парковке обнаружили автобус с бурой медведицей 11:17
В регионах появятся новые места накопления ТКО 11:16
Путин пока не получил приглашения в Нормандию 11:15
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в мире 11:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Что можно и что нельзя делать на Пасху
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
27.04.2019 12:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новосибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Команда российских ученых выдвинула гипотезу о существовании жизни на планете Венера.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи обработали панорамные изображения поверхности Венеры, сделанные в 1975-1982 годах. Они были получены с помощью советских аппаратов "Венера-9", "Венера-10", "Венера-13" и "Венера-14". На снимках ученые увидели медленно передвигающиеся объекты с устойчивой структурой.

Фото: iStock
"Роскосмос" планирует лучше следить за мусором

Своими очертаниями они напоминали земных существ: ящерицу, скорпиона и гриб. Гипотетические формы жизни меняли свое расположение на разных снимках, обладали заметными размерами и отличались от геологических образований.

Гипотеза ученых основана на том, что условия, необходимые инопланетным формам жизни для зарождения и поддержания, могут отличаться от привычных нам. К примеру различные соединения азота устойчивы в атмосфере при высоких температурах и давлении.

- Можно предположить, что азот будет основным компонентом мономеров для синтеза полимеров, - сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета. - А значит, венерианская жизнь может быть азотной в противовес земной углеродной.

Исследователи предполагают, что советские ученые, получившие данные с поверхности Венеры, не были готовы к осмыслению качественно новой информации о планетах и других телах Солнечной системы.

Ученые также сообщили о создании проекта совместной российско-американской миссии "Венера-Д". В частности, исследователям предстоит изучить облака и атмосферу планеты, в том числе возможность существования в ней бактериальной жизни. Новосибирские ученые могут принять участие в подготовке миссии.

Общество Космос Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: "Прямая линия" с Путиным будет летом
Путин согласился с мнением о победе Асада
Медведев поручил сократить сроки ожидания приема в медучреждениях
По факту крушения Як-18 под Хабаровском возбуждено уголовное дело
Немецкие эксперты проанализировали возможности подлодки "Белгород"