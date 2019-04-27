Новосибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Команда российских ученых выдвинула гипотезу о существовании жизни на планете Венера.

Исследователи обработали панорамные изображения поверхности Венеры, сделанные в 1975-1982 годах. Они были получены с помощью советских аппаратов "Венера-9", "Венера-10", "Венера-13" и "Венера-14". На снимках ученые увидели медленно передвигающиеся объекты с устойчивой структурой.

Своими очертаниями они напоминали земных существ: ящерицу, скорпиона и гриб. Гипотетические формы жизни меняли свое расположение на разных снимках, обладали заметными размерами и отличались от геологических образований.

Гипотеза ученых основана на том, что условия, необходимые инопланетным формам жизни для зарождения и поддержания, могут отличаться от привычных нам. К примеру различные соединения азота устойчивы в атмосфере при высоких температурах и давлении.

- Можно предположить, что азот будет основным компонентом мономеров для синтеза полимеров, - сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета. - А значит, венерианская жизнь может быть азотной в противовес земной углеродной.

Исследователи предполагают, что советские ученые, получившие данные с поверхности Венеры, не были готовы к осмыслению качественно новой информации о планетах и других телах Солнечной системы.

Ученые также сообщили о создании проекта совместной российско-американской миссии "Венера-Д". В частности, исследователям предстоит изучить облака и атмосферу планеты, в том числе возможность существования в ней бактериальной жизни. Новосибирские ученые могут принять участие в подготовке миссии.