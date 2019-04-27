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27.04.2019 20:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Фото: Виталий Иванов/ТАСС Фото: Виталий Иванов/ТАСС
Фото: Виталий Иванов/ТАСС

В Москве на 65-м году жизни скончался бывший председатель правительства Республики Хакасия Алексей Лебедь. Первым новость сообщил журналист Алексей Кириченко.

Лебедь руководил регионом 12 лет - с 1997 по 2009 годы - но пользовался популярностью у местных жителей и после отставки. Как отметил, выражая соболезнования, нынешний глава Хакасии Валентин Коновалов, тот период был непростым для республики, но Лебедь - кадровый военный и профессиональный политик - проявил себя как искренний и интеллектуальный человек.

- Он был яркой, харизматичной личностью... Для всех нас он останется примером целеустремленности и серьезного отношения к делу, - добавил Коновалов.

Алексей Лебедь родился 14 апреля 1955 года в Новочеркасске. Его старший брат, генерал Александр Лебедь, погибший при крушении вертолета в 2002 году, был одним из соратников первого президента РФ Бориса Ельцина и губернатором Красноярского края.

Оба брата окончили Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и военную академию имени М.В. Фрунзе. Алексей Лебедь служил в Афганистане, был командиром войсковой части в Кишиневе, а после ухода с поста главы Хакасии был депутатом Госдумы.

Общество Утраты Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия
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