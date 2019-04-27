Благодатный огонь прибыл в Россию

Ставропольский край стал первым российским регионом, который встретил Благодатный огонь.

Его чартерным рейсом доставили в краевую столицу, сообщили в пресс-службе главы ставропольской паломнической миссии, члена Соверта Федерации Михаила Афанасова.

- Нам удалось очень быстро доставить Благодатный огонь на Родину, в Ставрополь. Это значит, что в ближайшие часы частицы Святого Света попадут во все уголки нашего края, в городские и сельские приходы, в каждый храм, в каждый дом, - сообщил Афанасов в во время встречи огня в аэропорту.

После торжественной встречи в аэропорту Ставрополя Благодатный огонь перевезут в Казанский кафедральный собор, где ночное пасхальное богослужение возглавит митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.