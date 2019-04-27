На Кубани инспектор ФСИН дважды спас тонущего рыбака

На Кубани инспектор филиала по Брюховецкому району УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю дважды спас из реки тонущего рыбака. О необычном случае рассказали в пресс-службе ведомства.

Старший инспектор Антон Дзюба находился недалеко от реки, когда увидел, что на середине водоема барахтается мужчина и пытается схватиться за край своей перевернутой лодки. Дзюба, по словам очевидцев, является физически крепким человеком. Он бросился в реку, доплыл до утопающего и спас его.

Потребовалось несколько минут, чтобы вместе они смогли доплыть до берега и выбраться на сушу.

Оказалось, что Антон Дзюба спас своего соседа, причем второй раз. Пять лет назад произошел аналогичный случай. Тогда станичник рыбачил и провалился под лед. Инспектор УФСИН по случайному стечению обстоятельств оказался рядом и вытащил тонущего мужчину зимой в намокшей одежде из ледяной воды. Если бы не усилия Антона Дзюбы, рыбак бы, вероятно, погиб. Сейчас ситуация повторилась с поправкой на более теплую погоду.

Причем в обоих случаях инспектор не предполагал находиться рядом с рекой и оказался там случайно.