В страшном ДТП под Симферополем погибли шесть человек

Авария с участием двух автомобилей унесла жизни шести человек. Еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

ДТП произошло в семь минут первого ночи 27 апреля в районе села Пионерское на трассе Симферополь - Алушта. По данным МВД, 20-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, двигаясь в направлении Алушты, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Benz Vito.

Авария унесла жизни водителя Chevrolet и трех его пассажиров. Погибшим было от 16 до 20 лет. Погиб также управлявший Mercedes Benz 49-летний водитель. Еще один пассажир микроавтобуса скончался в больнице. Двое других получили травмы. От МЧС в ликвидации последствий ДТП участвовал 21 спасатель и семь единиц техники.

Погода в ночь трагической аварии была ясная, без осадков. Что стало причиной ДТП, выясняет следствие.

По данным ГИБДД по Республике Крым, с начала года на дорогах полуострова произошло 106 ДТП в которых погибло 17 человек и 142 получили ранения. Согласно официальной статистике, в сравнении с минувшим годом количество аварий в Крыму снизилось более чем на 15 процентов.