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27.04.2019 17:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале ребенок скончался после падения с горки

Текст: Михаил Пинкус (Свердловская область)

В городе Североуральске выясняют причины гибели шестилетнего ребенка, скончавшегося через несколько часов после падения с металлической горки. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона сообщает

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По предварительным данным, в пятницу, 26 апреля, погибший вместе с другими детьми катался на металлической горке в североуральском поселке Калья. По возвращении домой он пожаловался родителям на сильную головную боль, пояснив, что упал с горки. Мать обработала ему рассечение в области виска. А ближе к утру ребенку стало хуже. Ему вызвали "скорую". Однако еще до ее прибытия мальчик скончался.

"Прокуратура устанавливает, кому принадлежит горка, ее техническое состояние и безопасность. Кроме того, будет проверено, своевременно ли была оказана медицинская помощь ребенку, в том числе время приезда бригады "скорой помощи" на вызов", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Как сообщили в следственном управлении СК региона, по сообщению о смерти ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 238 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до шести лет лишения свободы.

- Назначена судебная медицинская экспертиза в целях выяснения точной причины смерти ребёнка, допрашиваются родственники и очевидцы происшествия, выясняются причины и условия, которые привели к случившейся трагедии, и, в зависимости от установленных обстоятельств, будет принят комплекс мер в целях недопущения таких обстоятельств впредь, - отметили в СК региона

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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