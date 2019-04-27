Ученые назвали самых умных животных на Урале

Общеизвестно, что животные с самым высоком уровнем интеллекта в мире, это дельфины и человекоподобные обезьяны. Шимпанзе, например, удалось даже научить языку глухонемых. Артикуляционный аппарат не позволяет этим животным произносить слова, как человеку, но на языке жестов они вполне способны общаться, и даже сообщать о своих мыслях и чувствах. Интересно, а каких животных на Урале можно считать самыми умными, у кого из них самый высокий IQ? И уместно ли вообще говорить в отношении животных об интеллекте?

- Конечно, уместно, - говорит доктор биологических наук, завлабораторией функциональной экологии наземных животных Института экологии УрО РАН Владимир Вершинин. - Не нужно, правда, сравнивать интеллект человека и животных - мы все-таки очень разные. Но есть животные, способные решать сложные логические задачи, связанные с абстрактным мышлением. Сама жизнь, долгий путь эволюции выработали во многих животных высокий уровень мышления. Поверьте, в дикой природе тупым не выжить.

"Они над нами смеются?"

При этом ученый привел в пример, пожалуй, самую умную птицу из живущих на Урале, - ворону. Она не только неглупая, но еще и со своеобразным чувством юмора.

- Недавно к нам в институт обратились владельцы одного из центров по продаже элитных автомобилей в Екатеринбурге, - рассказывает Владимир Вершинин. - Они не могли найти управу на ворон. Эти птицы нашли себе развлечение: они собирали гальку на территории и забрасывали ей лобовые стекла машин. Птицы таким образом просто развлекались. Сотрудники центра не знали что делать, ну, не стрелять же по ним. Единственным способом оказалось вычистить территорию автоцентра от гальки. И вакханалия прекратилась. Как оказалось, позже эти вороны перебрались к другому зданию и продолжили собирать гальку и пулять в машины и там.

К слову, не все знают, что вороны и вороны, это разные птицы, хотя и одного семейства. Интересно, что ворон - одна из немногих птиц, способных выполнять маневры, аналогичные авиационным фигурам пилотажа: управляемую бочку и полубочку. У него есть жесты, с помощью которых он привлекает внимание сородичей: для этого в клюв он берет какой-либо предмет и демонстрирует другим птицам. В первый момент внимание привлекает предмет, но затем контакт налаживается с самим подающим знак. Эта тактика аналогична действиям маленьких детей, которые пытаются привлечь к себе внимание.

Боится ли крыса щекотки

Еще одно безусловно умное животное - это крыса. Эти животные в процессе эволюции настолько развили свой интеллект, что некоторые задачи способны решать даже лучше человека. Как говорит Владимир Вершинин, крысы способны проходить такие сложные лабиринты, что человеку и не снилось.

Грызуны очень выносливы, они могут производить потомство хоть в холодильнике, хоть в обшивке парового котла. Они чувствуют даже мельчайшие доли яда, подмешанные в пищу, поэтому для них невероятно сложно подготовить отравленную еду. Как выяснили ученые, крысы издают свист в ультразвуковом диапазоне, что позволяет им общаться друг с другом, не привлекая внимание хищников. Причем они свистят не губами, а горлом. Они также способны внезапно менять частоту сигналов.

Еще у крыс - богатейший "словарный" запас криков с особенными значениями. А недавно ученые обнаружили у грызунов реакцию на смешные ситуации. Получается, это единственное млекопитающее, кроме человека, которое умеет смеяться. У крыс, как и у людей, есть определенные участки тела, реагирующие на щекотку: в ответ на нее они издают ультразвуковые смехоподобные вокализации.

Матерые и их IQ

В топ самых умных животных на Урале вошли волки. Причем, хорошо развитая высшая нервная деятельность сочетается у них с силой, ловкостью, быстротой и другими физическими данными, повышающими шансы этого хищника в борьбе за существование.

Как отмечает Владимир Вершинин, поскольку это стайные животные, у них выработалась высокая способность коммуницировать друг с другом. Они вместе загоняют добычу на притаившегося в засаде товарища.

Ученые уверены, что интеллектом волки превосходят домашних и енотовидных собак, лисиц и шакалов. А его уровень зависит от их образа жизни и накопленного опыта. Так, известный зоолог Бадридзе установил, что волчата, выросшие в вольере, где много больших камней, поваленных стволов и других укрытий, оказываются смышленее и способнее сверстников, содержавшихся в вольерах без всяких укрытий. Это происходит потому, что выросшие в "обставленном" вольере щенки могут играть в более сложные игры, например, прятаться за укрытия, а игры, как известно, развивают интеллект.

А как же коты?

Среди домашних животных, конечно, большие умники и умницы - это собаки и кошки. И тут о способностях своих питомцев каждый из владельцев может рассказать самые невероятные истории.

Так, кавказская овчарка моего знакомого, сидя в вольере, научилась лапой открывать замок, закрепленный с обратной стороны, в который был вставлен ключ. Пес просовывал лапу через сетку, поворачивал ключ, и выбегал на свободу. При этом как говорит Владимир Вершинин, любой дворовый пес куда сообразительнее своих собратьев специально выведенных пород.

А какой уровень интеллекта у сельскохозяйственных животных - коров, коз, например? Ученый отмечает: поскольку их основное предназначение быть пищевым ресурсом человека, увы, это мало способствует выработке интеллектуальных способностей. Что, впрочем, нисколько не умаляет других достоинств и способностей этих животных.