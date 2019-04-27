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27.04.2019 11:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинске на парковке обнаружили автобус с бурой медведицей

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске на одной из парковок в спальном районе обнаружили автобус с дикими животными. Сигнал поступил от бдительных горожан, пожаловавшихся на вой четвероногих узников, сообщили в субботу в минэкологии региона.

Фото: iStock
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- "ПАЗ" с животными из передвижного цирка оказался припаркован во дворе одного из домов на улице Университетская набережная, - сообщил начальник управления экологического просвещения и работы с гражданами министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков. - Местные жители пожаловались на странный шум, похожий на вой животных и сообщили, что автобус находится на парковке уже более трёх суток. В присутствии представителей охотнадзора, полиции и МЧС автобус был вскрыт. В нем обнаружились клетки с бурой медведицей, лисицей, енотами, хорьками и голубями. В салоне стоял ужасный застойный смрад.

Как выяснилось, животные принадлежали передвижному цирку, следующему через Челябинск транзитом. К счастью, их состояние ветеринары признали удовлетворительным.

Владельцев животных доставили в полицию для проверки на наличие всех необходимых документов, отметили в минэкологии.

Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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