В Челябинске на парковке обнаружили автобус с бурой медведицей

В Челябинске на одной из парковок в спальном районе обнаружили автобус с дикими животными. Сигнал поступил от бдительных горожан, пожаловавшихся на вой четвероногих узников, сообщили в субботу в минэкологии региона.

- "ПАЗ" с животными из передвижного цирка оказался припаркован во дворе одного из домов на улице Университетская набережная, - сообщил начальник управления экологического просвещения и работы с гражданами министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков. - Местные жители пожаловались на странный шум, похожий на вой животных и сообщили, что автобус находится на парковке уже более трёх суток. В присутствии представителей охотнадзора, полиции и МЧС автобус был вскрыт. В нем обнаружились клетки с бурой медведицей, лисицей, енотами, хорьками и голубями. В салоне стоял ужасный застойный смрад.

Как выяснилось, животные принадлежали передвижному цирку, следующему через Челябинск транзитом. К счастью, их состояние ветеринары признали удовлетворительным.

Владельцев животных доставили в полицию для проверки на наличие всех необходимых документов, отметили в минэкологии.