В Югре создадут резерв рабочих мест для родителей детей-инвалидов

Новости

Безопасность пасхальных служб обеспечат почти 5 тысяч росгвардейцев 11:40
Песков пошутил про сон президента 11:34
Медведев поручил сократить сроки ожидания приема в медучреждениях 11:31
По факту крушения Як-18 под Хабаровском возбуждено уголовное дело 11:26
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Новороссийске 11:25
В ДТП под Омском погибли четыре человека 11:24
Новая Toyota Corolla: зачем покупать "маленькую Camry" за 1,7 млн рублей 11:23
В Челябинске на парковке обнаружили автобус с бурой медведицей 11:17
В регионах появятся новые места накопления ТКО 11:16
Путин пока не получил приглашения в Нормандию 11:15
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в мире 11:12
СМИ: Абэ подарил Трампу жемчужные запонки 10:47
В Дагестане шесть человек пострадали от взрыва газа 10:40
Песков: "Прямая линия" с Путиным будет летом 10:30
МЧС назвало возможную причину пожара на заводе "Красмаш" 10:28
СК Башкирии завел дело об убийстве после пропажи пяти человек 10:27
Варвара Караулова вышла на свободу условно-досрочно 10:14
Человечество стало свидетелем нового массового вымирания 10:12
В НАТО не хотят отказываться от военной активности у границ России 10:10
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18 09:56
В Иране рассказали, кто пытается втянуть США в конфликт с Тегераном 09:46
Внуку императора Японии на парту положили два ножа в качестве угрозы 09:40
Немецкие эксперты проанализировали возможности подлодки "Белгород" 09:32
В страшном ДТП под Симферополем погибли шесть человек 09:27
Путин призвал установить правила электронной торговли для всей Евразии 09:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Что можно и что нельзя делать на Пасху
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
27.04.2019 10:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре создадут резерв рабочих мест для родителей детей-инвалидов

Текст: Елена Панова
Это предложение прозвучало и сразу же получило характер законодательной инициативы на заседании совета по делам инвалидов при главе региона.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

В Югре сегодня свыше 6000 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Их комплексное сопровождение осуществляется при поддержке служб ранней помощи, организованных на базе перинатальных центров совместно с социальными учреждениями.

- При этом особое беспокойство вызывают семьи, имеющие детей инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, - отметила председатель комиссии по вопросам семейной политики Общественной палаты Югры Нонна Некрасова. - Получается замкнутый круг: у таких родителей нет трудового стажа и по закону им невозможно назначить страховую пенсию по старости - только социальную, которая значительно ниже. По статистике, только каждая десятая семья с детьми инвалидами полная. Предлагаю создать в учреждениях соцзащиты, образования, физкультуры и спорта рабочие места на условиях неполного рабочего дня (0,5 или 0,25 ставки), где бы родитель мог работать в качестве тьютора или ассистента своего ребенка с инвалидностью, когда ребенок посещает эти учреждения.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Произведения первой хантыйской поэтессы выпустят на двух языках

Члены совета поддержали инициативу Нонны Некрасовой. Оперативно было принято решение проработать вопрос о внесении изменений в законодательство Югры, предусматривающих в организациях, финансируемых за счет регионального бюджета, резервирование рабочих мест для родителей, осуществляющих уход за детьми-инвалидами.

Отметим, очередное заседание совета было приурочено к международному Дню борьбы за права инвалидов, которое отмечается 5 мая.

Как отметила глава Югры Наталья Комарова, в округе сегодня больше 40 организаций, действующих в интересах инвалидов.

- Благодарю всех, кто неравнодушен, причастен к деятельности, связанной с защитой прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, повышением качества их жизни, - отметила Наталья Комарова.

Так, в Нижневартовском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями в течение трех лет реализуется программа комплексного сопровождения семей, имеющих детей с особенными потребностями.

- Психологи реабилитационного и перинатального центров оказывают психологическую помощь семьям, в которых родился ребенок с патологиями, - рассказала директор центра Ольга Иванова. - Причем все мамы отмечают положительный эффект от проведенных тренингов, а также повышение стимула в проведении дальнейшего лечения и реабилитации.

Фото: iStock
Аккаунт Натальи Комаровой в Instagram стал ее "личной приемной"

По словам председателя региональной диабетической общественной организации "Надежда" Татьяны Кухаревой, два года назад инициативные родители создали общественные организации: в Сургуте - "Надежда", в Нижневартовске - "Свежий ветер". За два года удалось объединить практически весь округ. Семьи общаются, делятся информацией, помогают друг другу психологически.

В ходе заседания совета участники акцентировали внимание на том, как важно, чтобы детям-инвалидам были доступны занятия физкультурой и спортом. Губернатор Югры обратила внимание, что физкультурой и спортом занимаются 1598 детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет.

- С 2016 года в Югре внедрен сертификат персонифицированного финансирования, позволяющий 44 тысячам детей от 5 до 18 лет получать дополнительное образование за счет средств окружного и местного бюджетов, - подчеркнула Наталья Комарова. - Этот документ используют 700 детей с особенностями здоровья, из них по программам физкультурно-спортивной направленности для детей-инвалидов в двух организациях региона - спортклубе "Северный ветер" в Нижневартовском районе, центре плавания "Дельфин" в Сургуте.

Отметим, в Югре сегодня доступны инвалидам 25 видов спорта. Самые популярные и массовые - легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пауэрлифтинг, лыжные гонки и конный спорт.

Власть Работа власти Регионы Общество Соцсфера Соцзащита Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: "Прямая линия" с Путиным будет летом
В регионах появятся новые места накопления ТКО
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в мире
Немецкие эксперты проанализировали возможности подлодки "Белгород"
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18