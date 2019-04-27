В Югре создадут резерв рабочих мест для родителей детей-инвалидов

Это предложение прозвучало и сразу же получило характер законодательной инициативы на заседании совета по делам инвалидов при главе региона.

В Югре сегодня свыше 6000 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Их комплексное сопровождение осуществляется при поддержке служб ранней помощи, организованных на базе перинатальных центров совместно с социальными учреждениями.

- При этом особое беспокойство вызывают семьи, имеющие детей инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, - отметила председатель комиссии по вопросам семейной политики Общественной палаты Югры Нонна Некрасова. - Получается замкнутый круг: у таких родителей нет трудового стажа и по закону им невозможно назначить страховую пенсию по старости - только социальную, которая значительно ниже. По статистике, только каждая десятая семья с детьми инвалидами полная. Предлагаю создать в учреждениях соцзащиты, образования, физкультуры и спорта рабочие места на условиях неполного рабочего дня (0,5 или 0,25 ставки), где бы родитель мог работать в качестве тьютора или ассистента своего ребенка с инвалидностью, когда ребенок посещает эти учреждения.

Члены совета поддержали инициативу Нонны Некрасовой. Оперативно было принято решение проработать вопрос о внесении изменений в законодательство Югры, предусматривающих в организациях, финансируемых за счет регионального бюджета, резервирование рабочих мест для родителей, осуществляющих уход за детьми-инвалидами.

Отметим, очередное заседание совета было приурочено к международному Дню борьбы за права инвалидов, которое отмечается 5 мая.

Как отметила глава Югры Наталья Комарова, в округе сегодня больше 40 организаций, действующих в интересах инвалидов.

- Благодарю всех, кто неравнодушен, причастен к деятельности, связанной с защитой прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, повышением качества их жизни, - отметила Наталья Комарова.

Так, в Нижневартовском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями в течение трех лет реализуется программа комплексного сопровождения семей, имеющих детей с особенными потребностями.

- Психологи реабилитационного и перинатального центров оказывают психологическую помощь семьям, в которых родился ребенок с патологиями, - рассказала директор центра Ольга Иванова. - Причем все мамы отмечают положительный эффект от проведенных тренингов, а также повышение стимула в проведении дальнейшего лечения и реабилитации.

По словам председателя региональной диабетической общественной организации "Надежда" Татьяны Кухаревой, два года назад инициативные родители создали общественные организации: в Сургуте - "Надежда", в Нижневартовске - "Свежий ветер". За два года удалось объединить практически весь округ. Семьи общаются, делятся информацией, помогают друг другу психологически.

В ходе заседания совета участники акцентировали внимание на том, как важно, чтобы детям-инвалидам были доступны занятия физкультурой и спортом. Губернатор Югры обратила внимание, что физкультурой и спортом занимаются 1598 детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет.

- С 2016 года в Югре внедрен сертификат персонифицированного финансирования, позволяющий 44 тысячам детей от 5 до 18 лет получать дополнительное образование за счет средств окружного и местного бюджетов, - подчеркнула Наталья Комарова. - Этот документ используют 700 детей с особенностями здоровья, из них по программам физкультурно-спортивной направленности для детей-инвалидов в двух организациях региона - спортклубе "Северный ветер" в Нижневартовском районе, центре плавания "Дельфин" в Сургуте.

Отметим, в Югре сегодня доступны инвалидам 25 видов спорта. Самые популярные и массовые - легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пауэрлифтинг, лыжные гонки и конный спорт.