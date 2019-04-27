РФ думает об упрощенном порядке предоставления паспортов для всех граждан Украины

Владимир Путин заявил, что рассматривается возможность предоставлять российские паспорта всем гражданам Украины в упрощенном порядке. А не только людям, проживающим на территории ЛНР и ДНР.

"Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство”, - заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Пекине. Он также заявил, что выдача упрощенного гражданства жителям ЛНР и ДНР ни в коем случае не помешает исполнению социальных обязательств в отношении граждан России. По его словам, обсуждение этой темы с точки зрения страшилок вбрасывается теми политическими силами, "которые не хотят, чтобы Россия поддерживала тех людей, которые проживают на Донбассе”.

"По поводу исполнения или неисполнения наших социальных обязательств перед нашими гражданами в России: сомнений нет - все социальные обязательства, абсолютно все социальные выплаты, пенсии, их повышение - все будет исполнено. Здесь нет никаких сомнений", - подчеркнул Владимир Путин. Он также добавил, что допускает ситуацию, при которой люди, получившие российское гражданство, будут получать в том числе и украинскую пенсию.

"Теоретически это возможно. Но вы знаете уровень пенсий на Украине в три раза меньше, чем в России. Если кто-то и получит украинскую пенсию - дай Бог”, - сказал он. По его словам, "если иметь ввиду, что люди живут под пулями”, то российские пенсионеры, многие из которых прошли Великую Отечественную Войну, не будут думать о социальной несправедливости.

Путин еще раз подчеркнул, что, прежде чем подписать этот указ, все было подсчитано, решение не принималось "с кондачка". "Это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство" , - уточнил он.