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27.04.2019 19:41
Рубрика: Спорт

Россия победила США в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею

Текст: Данила Жиляев
Сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккею среди команд, составленных из игроков не старше 18 лет, который проходит в Швеции. В полуфинале наши ребята одержали победу над сборной США, выиграв в серии буллитов - 3:2.

Основное время матча прошло в упорной борьбе, и счет был открыт лишь на предпоследней минуте второго периода - это Родион Амиров на пятачке замкнул пас Дмитрия Шешина из-за ворот. При этом чуть ранее россияне остались в меньшинстве из-за удаления Ивана Рогова.

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Правда, отсутствие игрока все же сказалось, и на первых секундах заключительной 20-минутки американцы успели реализовать большинство, сравнял счет Коул Кофилд. А вскоре "звездно-полосатые" уже сами вышли вперед - всего три минуты спустя Кофилд оформил дубль.

Тем не менее, российские хоккеисты продолжали бороться и добились своего: на 48-й минуте Семен Чистяков дальним броском восстановил равновесие. Таким образом, командам на то, чтобы забросить в сумме четыре шайбы, потребовалось около десяти минут чистого игрового времени. А гол Чистякова оказался последним в основное время.

Фото: AP Photo/Jeff Roberson
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10 минут овертайма, полагающиеся по регламенту турнира, победителя не выявили. А в серии буллитов точнее оказались российские хоккеисты. Пять попыток сделали американцы, но не реализовали ни одной. Россиянам же хватило четырех бросков, один из которых стал точным и победным - его автором вновь стал Амиров.

Таким образом, наша команда пробилась в финал турнира. Соперник сборной России определится чуть позже, когда сыграет другая полуфинальная пара - Канада и Швеция. Победитель этого противостояния сыграет с россиянами в решающем матче, ну а проигравший встретится со сборной США в матче за третье место. Судьба титула решится в воскресенье, 28 апреля.

Спорт Хоккей Чемпионат мира
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