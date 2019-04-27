Российские школьники победили в международной олимпиаде по химии

Школьники из России победили в Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Как рассказали "РГ" в пресс-службе МГУ имени М.В.Ломоносова, наши ученики завоевали семь золотых, три серебряных и бронзовую медаль.

Олимпиада проходила уже в 53-й раз, в Санкт-Петербурге. В этом году в ней участвовало рекордное количество национальных команд - из 29 стран. Причем сразу семь стран участвуют в Менделеевской олимпиаде впервые. Среди них - Австрия, Ирак, Китай, Чехия и другие.

Олимпиада состоит из трех туров: первый теоретический - 8 обязательных задач. Они соответствуют программе специализированных химических классов.

Второй теоретический тур - нужно было решить 5 задач на выбор из предложенных 15. Все задачи были более высокого уровня и разделены на пять разделов: неорганическая химия, органическая химия, аналитическая химия, физическая химия и науки о живом.

Третий тур - экспериментальный. Он длился 5 часов и включал работу в химической лаборатории: от школьников требовалось умение выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике.

Всего за три тура участник мог набрать максимум 230 баллов. Как отмечают эксперты, сделать это даже одаренным школьникам далеко не просто.

Всего в ММО-53 участвовали 152 школьника. В итоге абсолютное первое место с результатом 192,43 балла завоевал 11-классник из Москвы Алексей Шишкин (школа №1589). Второе место - у москвича, 11-классника Чернова Никиты (школа №1568 имени Пабло Неруды). Третье место завоевал школьник из Украины Кудрюк Олександр, четвертое место занял 11-классник из Вологодской области Михаил Матвеев (Вологодский многопрофильный лицей).

Таким образом, у команды России в активе - почти половина всего "золота" - 7 медалей из 15 возможных. Статистика по "золоту" распределилась так: Россия - 7 медалей, Румыния - 3 медали, Белоруссия, Болгария, Литва, Узбекистан и Украина - по одной.

Как отметил и.о. декана химического факультета МГУ член-корреспондент РАН Степан Калмыков, "пройдет немного времени, и мы начнем встречаться с участниками Менделеевской олимпиады на различных научных мероприятиях, конференциях. И я абсолютно уверен, что участники и победители 53-й Международной Менделеевской олимпиады по химии станут элитой мировой химической науки".

Прямая речь

Ректор МГУ академик РАН Виктор Садовничий:

Участники команды из России прошли серьезный отбор, победив на Всероссийской олимпиаде школьников по химии. Финальную подготовку наша команда проходила в Московском университете, с ними работали лучшие тренеры Химического факультета.

Справка "РГ"

Международная Менделеевская олимпиада - правопреемница Всесоюзной олимпиады школьников по химии. С 2004 года в ней, кроме школьников стран СНГ и Балтии, принимают участие команды Болгарии, Македонии и Румынии, а с 2012 года присоединились Венгрия, Турция и Саудовская Аравия. В 2016 году впервые участвовали команды Израиля, Монголии и Нигерии.