Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии

Воспитанник Академии футбольного клуба «Краснодар» Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 24 мяча и сделав 6 результативных передач!



Мы поздравляем Николая с этим достижением! pic.twitter.com/MZMwcjjltg — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 27 апреля 2019 г.

Российский нападающий Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Чехии по футболу в составе клуба "Млада Болеслав". Бывший игрок "Краснодара" забил два мяча в последнем туре первенства и довел свой снайперский счет до 24 голов. Ближайший преследователь - форвард Жан-Давид Богель из "Виктории" - отличился 14 раз.

Любопытно, что "Млада Болеслав" - середняк чешского чемпионата. Клуб завершил турнир на 7-м месте, набрав 42 очка и забив 52 мяча. Почти половину из них записал на свой счет 23-летний россиянин.

Добавим, что сезон в Чехии не закончен. Теперь команды разделятся на три группы. Лучшие команды разыграют путевки в еврокубки, худшие попытаются сохранить места в Лиге 1.