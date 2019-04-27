СМИ назвали имя нового помощника Федуна в "Спартаке"

Московский "Спартак" недолго будет оставаться без вице-президента. Хотя Наиль Измайлов на данный момент еще не покинул этот пост, СМИ уже назвали имя его преемника.

Как утверждает "Чемпионат.com", Измайлова в должности вице-президента "красно-белых" сменит член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов. Кроме того, в клубе появится новый человек, отвечающий за селекцию - ожидается, что им станет известный скаут и агент Томас Цорн.

Накануне, напомним, "Спартак" объявил об отставке Измайлова с поста вице-президента по окончании текущего сезона. Также покинет клуб легендарный в прошлом игрок команды Сергей Родионов, на данный момент занимающий должность спортивного директора.

Вместе с тем, клуб выразил поддержку главному тренеру команды Олегу Кононову, даже несмотря на то, что он близок к провалу в решении последней из оставшихся на сезон задач. По крайней мере,

"Спартак", набрав 39 очков после 25 туров, уже лишился шансов на чемпионство и теперь будет бороться за попадание в Лигу чемпионов, что, по мнению экспертов, будет очень непросто для команды.