Собор Парижской Богоматери может быть переделан в оранжерею

Французская архитектурная фирма хочет превратить крышу собора Нотр-Дам в гигантскую теплицу-оранжерею.

Архитекторы предложили заменить кровлю всемирно известного собора, на две трети рухнувшую во время пожара 15 апреля, стеклянной пасекой, заполненной пчелами и огромным, закрытым садом, простирающимся вдоль всей крыши, сообщает The New York Post. Медоносные пчелы ранее жили на крыше в деревянных ящиках и более 180 тысяч из них невероятным образом пережили пожар. Разработчики уверяют, что пчелы обоснуются в новой конструкции, создав "мед Нотр-Дам де Пари".

Архитекторы также предложили использовать деревянную конструкцию чердака для сооружения грядок в теплице при сохранении первоначального контура здания собора, которому насчитывается 856 лет. Крыша Нотр-Дама, в основном разрушенная во время пожара, была сделана из дерева и включала в себя некоторые из оригинальных балок, построенных еще в 12-м веке.

Рухнувшие во время пожара шпиль из дерева и свинца и крыша планируется заменить стальной позолоченной конструкцией, покрытой гигантскими стеклянными панелями. Авторы проекта уверяют, что в теплице могут быть организованы образовательные семинары, чтобы "восстановить связь детей с природой". В студии полагают, что рассматривает новый дизайн Нотр-Дама как вопрос экологической, образовательной и социальной интеграции.

В настоящее время вся Франция обсуждает, как лучше восстановить готический собор после гигантского пожара, нанесшего известной мировой достопримечательности огромный ущерб.

На пресс-конференции после пожара премьер-министр Франции Эдуард Филипп предложил провести международный архитектурный конкурс, чтобы перепроектировать шпиль собора. По его словам, новый проект должен быть "адаптирован к запросам нашего времени".

По словам представителя собора Парижской Богоматери, стоимость его ремонта превысит миллиард долларов. В настоящее время в фонд реконструкции собора собрано 835 миллионов долларов, причем деньги поступают как от миллиардеров, так и от школьников.

Архитекторы говорят, что могут потребоваться десятилетия, чтобы восстановить огромный ущерб, нанесенный парижской достопримечательности, которую ежегодно посещают 13 миллионов человек. Однако президент Франции Эммануэль Макрон призвал восстановить собор в течение пяти лет.

Напомним, что несколько дней назад подрядчик, ремонтирующий Нотр-Дам, признал, что сотрудники фирмы нарушали запрет на курение во время работ по реконструкции, но отрицал, что возгорание произошло по этой причине. Известно, что компания Le Bras Freres имела строгий запрет на курение, но некоторые рабочие игнорировали его, из-за высоты шпиля и времени, которое было необходимо им для спуска на землю, чтобы покурить.

Французские следователи, сообщает The Daily Mail, уже опросили всех работников, задействованных в реконструкции собора, а также других свидетелей, и сейчас пытаются выяснить причину возгорания в одном из самых любимых исторических памятников Европы.

В СМИ ранее появилась информация о том, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание на одном из временных подъемников, встроенных в строительные леса и используемых рабочими для подъема на крышу собора.