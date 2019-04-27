США и Япония договорились сохранять санкции в отношении КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп договорились сохранять санкционный режим в отношении Северной Кореи. Такое решение было принято во время переговоров в Вашингтоне.

По данным агентства Kyodo, глава японского правительства также заявил, что Трамп правильно поступил, когда "отказался от подписания каких-либо соглашений с КНДР во Вьетнаме". При этом Абэ отметил, что его страна планирует играть активную роль в денуклеаризации Северной Кореи, тесно взаимодействуя с США, пишет ТАСС.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын высказал мнение, что ситуация на Корейском полуострове может вернуться к исходной точке из-за "односторонней и недоброжелательной позиции" Соединенных Штатов, которую они продемонстрировали на втором саммите с Северной Кореей 27-28 февраля. Переговоры завершились без подписания каких-либо соглашений. Позже Трамп заявил, что разногласия с КНДР касались не снятия санкций, Пхеньян отказался пойти на уступки в "другой сфере".