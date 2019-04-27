Страсбург станет эпицентром "желтой лихорадки" во Франции

"Желтые жилеты" в эту субботу снова выходят на улицы французских городов. Судя по призывам в социальных сетях, наибольшую активность они проявят на северо-востоке Франции, а эпицентром "желтой лихорадки" станет Страсбург. Именно туда приглашены активисты движения не только из всех областей Франции, но и соседи из Бельгии и Германии. Интерес к этому мероприятию на вечер пятницы проявили свыше пяти с половиной тысяч человек.

Париж, который в прошлую субботу посетили девять тысяч "жилетов" (это треть от участников протестов по всей стране), также не останется без их внимания. Накануне в столичную префектуру полиции поступили две заявки на проведение шествий.

Одно из них начнется в 13:00 у Дома Радио, что на правом берегу Сены в XVI округе Парижа, а далее манифестанты посетят практически все штаб-квартиры центральных телевизионных компаний, как государственных, так и частных, что расположены на западе города.

Объявленная цель - заявить протест по поводу ангажированной подачи информации о "желтых жилетах", когда акцент в основном делается на эксцессах и столкновениях с полицией, что создает в глазах публики искаженный образ протестующих. В этом марше готовы участвовать полторы тысяч человек.

Другое шествие носит унитарный характер: помимо "жилетов" к нему планируют примкнуть левые профсоюзы, целый ряд общественных организаций, студенты. Оно стартует у Монпарнасского вокзала, а завершится у площади Италии, что на юго-востоке Парижа.

24-й протестный субботник "желтожилетные" проводят двое суток спустя после выступления Эмманюэля Макрона в Елисейском дворце, в ходе которого он подвел итог общенациональным дебатам, а также сделал ряд предложений с тем, чтобы вывести страну из длящегося вот уже шестой месяц острого кризиса.

На подавляющее большинство активистов президентский демарш, если судить по их реакции, произвел в основном негативное впечатление. От хозяина Елисейского дворца они ждали шагов навстречу, но их оказалось явно недостаточно. На одно из главных требований "жилетов" - вернуть налог на богатство (ISF) - они, по сути, получили отказ. Макрон согласился лишь проанализировать в будущем году результативность его отмены.

Президент также отказался от настойчивого требования "жилетов" ввести по швейцарскому образцу практику "референдумов гражданской инициативы". Вместо этого он предложил упростить правила для другого вида референдумов - "совместной инициативы".

В настоящее время для их организации надо заручиться согласием одной пятой парламентариев и подписями одной десятой избирателей, а это 4,7 миллиона человек. Макрон согласился снизить этот порог до одного миллиона. Кроме того, он предложил проводить подобные консультации на местном уровне. По словам одного из лидеров движения "желтых жилетов" Присцилии Людски, референдумы не должны зависеть "ни от властей, ни от парламента, а только от воли граждан".

Что касается мер, направленных на снижение налогов для среднего класса (на пять миллиардов евро), а также на индексацию пенсий в зависимости от инфляции, то, по мнению многих "жилетов", это всего лишь "крошки".