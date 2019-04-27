В Австралии убьют два миллиона диких кошек для спасения местных животных

Правительство Австралии приняло решение отстрелить два миллиона диких кошек к 2020 году. Специальный совет по борьбе с такими кошками уже объявил награду в 10 австралийских долларов за каждое убитое животное.

Такую информацию распространил телеканал CNN. Данная инициатива австралийских властей уже вызвала негативную реакцию представителей организации "Люди за этичное обращение с животными", которые расценили отстрел диких кошек как неприкрытую жестокость.

Кошки впервые попали в Австралию в XVII веке вместе с переселенцами из Англии. С тех пор они распространились практически по всему материку. Сегодня в стране обитает около шести миллионов диких кошек, которые живут самостоятельно в природе и охотятся, пишет ТАСС.

Национальный комиссар по исчезающих видам животных Грегори Эндрюс убежден, что за прошедшие триста лет из-за кошек исчезли около 20 видов эндемичных животных. По официальным данным, дикие кошки ежедневно убивают более миллиона австралийских птиц и 1,7 миллиона рептилий.

Кошек считаются самой большой угрозой эндемикам Австралии, к которым относятся 80% млекопитающих и 45% птиц. Однако защитники кошек утверждают, что проблема преувеличена, и активно выступают против уничтожения этих животных.