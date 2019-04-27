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27.04.2019 00:55
Рубрика: В мире

В Австралии убьют два миллиона диких кошек для спасения местных животных

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правительство Австралии приняло решение отстрелить два миллиона диких кошек к 2020 году. Специальный совет по борьбе с такими кошками уже объявил награду в 10 австралийских долларов за каждое убитое животное.

Такую информацию распространил телеканал CNN. Данная инициатива австралийских властей уже вызвала негативную реакцию представителей организации "Люди за этичное обращение с животными", которые расценили отстрел диких кошек как неприкрытую жестокость.

Фото: Alex Ulanov/ flickr.com
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Кошки впервые попали в Австралию в XVII веке вместе с переселенцами из Англии. С тех пор они распространились практически по всему материку. Сегодня в стране обитает около шести миллионов диких кошек, которые живут самостоятельно в природе и охотятся, пишет ТАСС.

Национальный комиссар по исчезающих видам животных Грегори Эндрюс убежден, что за прошедшие триста лет из-за кошек исчезли около 20 видов эндемичных животных. По официальным данным, дикие кошки ежедневно убивают более миллиона австралийских птиц и 1,7 миллиона рептилий.

Кошек считаются самой большой угрозой эндемикам Австралии, к которым относятся 80% млекопитающих и 45% птиц. Однако защитники кошек утверждают, что проблема преувеличена, и активно выступают против уничтожения этих животных.

В мире Океания Австралия
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