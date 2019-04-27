В Европе прекратили выпуск банкнот в 500 евро

Купюры в 500 евро больше не выпускает ни один центробанк стран Европейского союза. В большинстве государств это произошло уже с января, однако Германия и Австрия до последнего печатали такие банкноты. Как отмечает Bloomberg, с 26 апреля эмиссия стала невозможна.

Отметим, что причиной прекращения выпуска 500-евровых купюр стало их использование в криминальных целях, тогда как на розничном рынке они практически не ходили.

Впрочем, сами банкноты останутся средством платежа до того момента, как все они попадут в госбанки. Всего, как сообщал Европейский центральный банк в январе, в обращении было 521 млн купюр номиналом в 500 евро.