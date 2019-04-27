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27.04.2019 09:46
Рубрика: В мире

В Иране рассказали, кто пытается втянуть США в конфликт с Тегераном

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Ряд представителей администрации президента США Дональда Трампа, Израиль и некоторые монархии Персидского залива заинтересованы в эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Такое мнение в интервью американскому телеканалу Fox News высказал министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф.

Как сообщило агентство Mehr со ссылкой на высказывания министра, апологетами усиления противостояния США с Ираном являются, в частности, советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон, руководство "сионистского режима" (так в Тегеране называют Израиль - прим. "РГ"), а также королевский дом Саудовской Аравии и эмиры Объединенных Арабских Эмиратов. При этом Зариф ответил утвердительно на вопрос, стремятся и указанные страны к смене режима в Исламской Республике.

Фото: AP Photo/Hasan Jamali
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"По крайней мере, это минимум, что они хотели бы. Все они уже продемонстрировали свое желание столкнуть США с Ираном. Но я не думаю, что президент США Трамп на это пойдет ", - подчеркнул глава МИД ИРИ.

Зариф напомнил, что во время президентской кампании в США в 2016 году нынешний хозяин Белого дома обещал избирателям не втягивать страну в новые военные конфликты. При этом министр допустил, что Вашингтон в рамках проводимого антииранского курса продолжит оказывать на Тегеран беспрецедентное давление с целью заставить власти ИРИ сесть за стол переговоров с США на их условиях.

Напомним, что отношения Ирана с США резко обострились после одностороннего выхода в мае прошлого года Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. После этого администрация Трампа восстановила жесткие экономические санкции в отношении Тегерана и пригрозила вторичными рестрикциями иностранным компаниям, которые будут продолжать вести бизнес с иранскими партнерами.

В мире Ближний Восток Иран Санкции против Ирана
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