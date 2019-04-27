В Иране в драке футбольных болельщиков пострадали около 300 человек

Футбольный матч иранской премьер-лиги между тегеранской командой "Персеполис" и исфаганским клубом "Сепахан", закончился массовой дракой болельщиков, в результате которой 295 человек получили ранения. Об этом сообщил руководитель Департамента по чрезвычайным ситуациям Тегерана Пейман Сабериян.

Как рассказал чиновник агентству ISNA, 45 пострадавших до сих пор находятся в больницах под наблюдением врачей. У большинства диагностированы переломы конечностей и травмы головы.

По словам Саберияна, после массовой потасовки за пределами стадиона скончался один болельщик. Однако его смерть наступила не от ушибов, а от передозировки наркотиками.

Матч команд "Персеполис" и "Сепахан" состоялся накануне в рамках 27-го тура иранской премьер-лиги и завершился со счетом 0:0.