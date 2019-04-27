В Кремле назвали благими намерения Трампа по ядерному разоружению

"Какие-то инициативы в плане сокращения ядерных потенциалов, конечно, приветствуются, но в данном случае очень трудно воспринимать какие-то общие слова", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Было бы идеально очистить весь мир от ядерного оружия. С одной стороны, этот было бы идеально, с другой стороны, конечно, мы бы лишились сдерживающего фактора - все-таки не забывайте о сдерживающем факторе, о сдерживающем паритете, который является гарантом того, что никто не проявит сумасшествие и не совершит какой-то чудовищной ошибки", - считает Песков.

"Намерения благие, но хорошо бы знать детали, что имеет в виду президент Трамп, были ли какие-то предварительные контакты на этот счет - не знаю", - заявил представитель Кремля. "Мне известно, что с российскими экспертами американские визави никак не говорили на эту тему. Поэтому в плане какого-то выражения намерений это можно приветствовать, но в плане серьезной инициативы пока это никак оценивать нельзя, потому что пока нет инициативы", - заключил он.