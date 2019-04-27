Продолжительное содержание за решеткой гражданки РФ Марии Бутиной неприемлемо, она не замешана в том, в чем ее обвиняют, считают в Кремле.

"Сам факт ее содержания на протяжении такого длительного уже времени в неволе, конечно, для нас неприемлем", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что эта гражданка России не была и не могла, собственно, быть замешанной в том, в чем она обвиняется. Это наше принципиальное отношение", - заключил представитель Кремля.

Напомним, суд в Вашингтоне приговорил Бутину за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство к 18 месяцам тюрьмы, из них девять она провела за решеткой.