В НАТО не хотят отказываться от военной активности у границ России

Блок НАТО отказался комментировать призыв начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова прекратить военную активность у российских границ.

Уполномоченный чиновник лишь ограничился отсылкой к разделу сайта НАТО "Пять главных развенчанных российских мифов", где приведена аргументация альянса по этому вопросу, сообщает РИА Новости.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов призвал НАТО прекратить военную активность у российских границ для снижения напряженности.

Между тем сотрудничество между Россией и НАТО полностью прекращено, информировал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По словам высокопоставленного дипломата, "организация сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Москвой". Причем, кризис, который сейчас существует, не первый, но самый продолжительный. В российском дипломатическом ведомстве предупредили, что в условиях отсутствия системных контактов по военной линии "любая ошибка может стоить очень дорого".