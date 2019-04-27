В ООН прокомментировали выход США из договора о торговле оружием

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на выход Вашингтона из международного договора о торговле оружием. По мнению генсека, этот документ является единственным глобальным инструментом, направленным на улучшение транспарентности и контроля за международным оборотом вооружений.

"Договор особенно важен в настоящее время, когда мы видим рост международной напряженности", - цитирует ТАСС. Гутерриш также отметил, что документ стал важной вехой в усилиях по обеспечению ответственности за торговлю оружием.

Напомним, 26 апреля президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из международного договора о торговле оружием, подписанного в 2013 году президентом Бараком Обамой. Нынешний глава Белого дома подчеркнул, что его администрация никогда не ратифицирует "вводящее в заблуждение соглашение".

Американский лидер также сообщил, что вскоре он направит в ООН официальное уведомление о том, что Вашингтон отказывается от участия в этом соглашении, так как оно ограничивает действие Второй поправки к Конституции США, которая дает гражданам право на хранение и ношение оружия.