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27.04.2019 04:07
Рубрика: В мире

В ООН прокомментировали выход США из договора о торговле оружием

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на выход Вашингтона из международного договора о торговле оружием. По мнению генсека, этот документ является единственным глобальным инструментом, направленным на улучшение транспарентности и контроля за международным оборотом вооружений.

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"Договор особенно важен в настоящее время, когда мы видим рост международной напряженности", - цитирует ТАСС. Гутерриш также отметил, что документ стал важной вехой в усилиях по обеспечению ответственности за торговлю оружием.

Напомним, 26 апреля президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из международного договора о торговле оружием, подписанного в 2013 году президентом Бараком Обамой. Нынешний глава Белого дома подчеркнул, что его администрация никогда не ратифицирует "вводящее в заблуждение соглашение".

Американский лидер также сообщил, что вскоре он направит в ООН официальное уведомление о том, что Вашингтон отказывается от участия в этом соглашении, так как оно ограничивает действие Второй поправки к Конституции США, которая дает гражданам право на хранение и ношение оружия.

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