В регионах появятся новые места накопления ТКО

Министерство природных ресурсов должно до 17 мая представить предложения по созданию в регионах новых мест накопления твердых коммунальных отходов. Поручение премьер-министр Дмитрий Медведев включил в перечень, подготовленный по итогам работы форума "Национальные проекты - этап "реализация", в ходе которого правительство вместе с главами субъектов Федерации обсуждали практические моменты работы по нацпроектам.

Одновременно в правительство должен быть представлен вывод о необходимости финансирования за счет федерального бюджета мероприятий по подготовке проектной документации на строительство новых объектов, а также на ликвидацию объектов накопленного вреда и рекультивацию соответствующих территорий в рамках нацпроекта "Экология".

Два экологических поручения должны быть выполнены до 30 мая. Во-первых, Медведев поручил изучить необходимость выделения дополнительных средств для работы единой системы государственного экологического мониторинга. И во-вторых, он поручил подготовить предложения по формированию экологической культуры у населения и повышению уровня экологического образования граждан.